تسجيل 53 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

شهد عدد الوفيات المؤكدة بسبب فيروس كورونا المستجد في بريطانيا ارتفاعا كبيرا بواقع 53 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت هيئة الصحة الوطنية، اليوم السبت، بأن عدد الوفيات المسجلة للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع خلال السعات الـ24 الماضية من 177 إلى 220 حالة.

وأشارت الهيئة إلى أن أعمار المرضى المتوفين تتراوح من 41 و94 سنة، لافتة إلى أن كلهم كانوا في حالات صحية صعبة.

وسجلت في أراضي المملكة المتحدة بشكل عام، حسب الإحصائية السابقة، 4094 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 180 وفاة.

المصدر: رويترز + وكالات