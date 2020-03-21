تركيا تفرض حظر تجول جزئيا على المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة

فرضت تركيا حظر تجول جزئيا اليوم السبت على الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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وقالت وزارة الداخلية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة: "اعتبارا من منتصف الليل يجري تطبيق قيود على تنقلات الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة".

وأشارت وزارة الداخلية التركية إلى أن تفاصيل هذه الإجراءات سيتم إعلانها في وقت لاحق.

وسبق أن علقت تركيا، اليوم، الرحلات الجوية مع 46 دولة أخرى وحظرت النزهات وحفلات الشواء في الطبيعة، مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس فيها إلى مثليه تقريبا على نحو يومي في غضون أسبوع.

وحتى مساء السبت سجلت في أراضي تركيا 670 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، التي صنفتها منظمة الصحة العالمية وباء عاما، بما في ذلك 9 وفيات.

المصدر: وكالات