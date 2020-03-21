الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات ضد فيروس كورونا في 7 محافظات

أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، عن إجراء قواته البرية مناورات "الصحة والعلاج" لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد في 7 محافظات.

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وقال سلامي، على هامش اجتماع قيادة مقر الدفاع البيولوجي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، إن هذه المناورات تعتبر عمليات حقيقية، تجند خلالها القوات البرية للحرس الثوري جميع إمكانياتها الصحية والعلاجية بما في ذلك مستشفياتها الميدانية وفرق مكافحة التلوث.

وأشار إلى أن الحرس الثوري وسع، عقب انتشار وباء فيروس كورونا، نطاق خدماته في مجال الصحة والعلاج ليعمل كمكمل للشبكة العلاجية في البلاد.

وأعلن عن زيادة عدد الأسرة في المستشفيات المخصصة للمصابين بفيروس كورونا التابعة للحرس الثوري، مضيفا أن عدد الأسرة المخصصة في مستشفى "بقية الله" ارتفع من 350 ليصل إلى 750 سريرا، فيما ارتفع عدد الأسرة في قسم العناية المركزة بهذه المستشفى إلى 30 سريرا.

كما أشار إلى توزيع ما يزيد عن 200 ألف رزمة صحية وغذائية معبئة، للمتضررين جراء تفشي فيروس كورونا على مستوى المحافظات، معربا عن أمله في توسيع مظلة هذه الخدمات.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة في العالم بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، إلى جانب الصين وإيطاليا، وهي الأولى من حيث الوفيات، وإسبانيا والولايات المتحدة.

وحتى مساء اليوم السبت سجلت في إيران 20610 إصابة بالفيروس بينها 1556 وفاة.

المصدر: فارس + وكالات