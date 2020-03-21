في زمن الكورونا.. صدور قائمة أكثر دول العالم سعادة (وثيقة)

في خضم الأزمة الصحية العالمية التي سببها فيروس كورونا المستجد، تصدرت فنلندا قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم للمرة الثالثة على التوالي، بحسب التصنيف السنوي للأمم المتحدة.

ويصادف صدور هذا التقرير مع اليوم العالمي للسعادة الذي يحتفى به في العشرين من مارس من كل عام.

وجاءت الدنمارك في المرتبة الثانية من تصنيف "وورلد هابييست ريبورت" الذي يستند إلى بيانات مجمعة من مواطنين في 156 بلدا عن مدى سعادتهم فضلا عن معايير مرتبطة بمتوسط العمر المتوقع ومعدل الدخل والدعم الاجتماعي، وتلتها سويسرا في المرتبة الثالثة.

ويستند التقرير الذي تضمن 153 دولة، إلى ستة متغيرات أساسية وهي "نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كل دولة"، "الدعم الاجتماعي"، "مؤشر الصحة"، "الحرية"، "الكرم"، و"غياب الفساد".

وكما هي الحال في التقارير السابقة، تهيمن دول الشمال على الترتيب:

1 - فنلندا

2 - الدنمارك

3 - سويسرا

4 - أيسلندا

5 - النرويج

6 - هولندا

7 - السويد

8 - نيوزيلندا

9 - النمسا

10 - لوكسمبورغ

واحتل جنوب السودان وأفغانستان، وهما دولتان مزقتهما الحرب، المركز قبل الأخير والأخير على التوالي.

أما عربيا، فقد احتلت الإمارات صدارة ترتيب الدول العربية (21 عالميا) تلتها السعودية (27 عالميا) والبحرين (40 عالميا) بينما حلت مصر في المرتبة قبل الأخيرة عربيا (138 عالميا).

وفي مايلي ترتيب الدول العربية التي تضمنها التقرير:

1 - الإمارات (21 عالميا)

2 - السعودية (27 عالميا)

3 - البحرين (40 عالميا)

4 - الكويت (48 عالميا)

5 - ليبيا (80 عالميا)

6 - المغرب (97 عالميا)

7 - الجزائر (100 عالميا)

8 - العراق (110 عالميا)

9 - لبنان (111 عالميا)

10 - الأردن (119 عالميا)

11 - الأراضي الفلسطينية (125 عالميا)

12 - تونس (128 عالميا)

13 - مصر (138 عالميا)

14 - اليمن (146 عالميا)

المصدر: وكالات