الصحة الإيرانية: اشترينا ملايين الكمامات من بريطانيا لكنها امتنعت عن تسليمها بسبب العقوبات

أفاد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الجمعة، بأن طهران اشترت عدة ملايين من الكمامات من بريطانيا لكنها امتنعت عن تسليمها بسبب العقوبات المفروضة على بلاده.

والجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن المساعدات الإنسانية لإيران في ضوء فيروس كورونا المستجد لا تخضع للعقوبات، وأن واشنطن مستعدة لتقديمها.

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وقال بومبيو للصحافيين: "على كل العالم أن يعلم، أن المساعدات الإنسانية لإيران متاحة بشكل واسع النطاق وأنها لا تخضع للعقوبات، ليس هناك عقوبات ضد إيران، على الأدوية أو المساعدات الإنسانية".

وأضاف أن واشنطن تبذل كل ما في وسعها لضمان إمكانية تقديم مثل هذه المساعدات، مشيرا إلى أن بلاده عرضت سابقا إرسال مساعدات إلى إيران.

وصرح بومبيو "لديهم مشكلة رهيبة هناك، ونريد أن تصل هذه المساعدات الإنسانية الطبية إلى الشعب الإيراني".

هذا، وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن وفاة 123 شخصا وإصابة 966 آخرين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت إن الحصيلة الجديدة ترفع عدد المتوفين جراء فيروس كورونا إلى 1556، وعدد المصابين في مختلف أنحاء البلاد إلى 20610، مشيرة إلى أن 7635 شخصا تعافوا.

وتعتبر إيران واحدة من الدول الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، ورغم اتخاذ السلطات عدد من الإجراءات إلا أن أعداد الوفيات وسرعة انتشار الفيروس لا تزل مرتفعة.

المصدر: وكالات