"كوستا باسيفيكا" ترسو في ميناء جنوة الإيطالي

رست سفينة الرحلات البحرية "كوستا باسيفيكا" في ميناء جنوة الإيطالي، وعلى متنها العديد من الركاب الأجانب.

وفي وقت سابق، منعت السلطات الإيطالية جميع السفن السياحية الأجنبية من الرسو في موانئ إيطاليا. كما طلبت من سفن الرحلات البحرية الإيطالية أن تنزل الركاب في ميناء الوجهات النهائية.

وقال مرسوم تم توقيعه يوم الخميس من قبل وزارتي الصحة والنقل الإيطاليتين، إن المواطنين الذين ينزلون من أي سفينة يجب أن يقوموا بالحجر الذاتي لمدة 14 يوما.

المصدر: وكالات