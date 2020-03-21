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حاكم طهران يعلن توقف تصاعد عدد المصابين بكورونا في العاصمة

أخبار العالم

حاكم طهران يعلن توقف تصاعد عدد المصابين بكورونا في العاصمة
RT
أنوشيروان محسني بندبي، حاكم طهران
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قال حاكم طهران، أنوشيروان محسني بندبي، اليوم السبت، إن تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة طهران قد توقف، في أول إعلان عن توقف الزيادة في عدد المصابين بالعاصمة الإيرانية.

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وأضاف أن العاصمة الإيرانية تضم النسبة الأعلى للمتعافين من فيروس كورونا بين المحافظات، مشيرا إلى أن المشكلات التي تواجه طهران حاليا هي إرهاق الكادر الطبي ونقص السيولة لدى جامعات العلوم الطبية.

ولفت محسني بندبي إلى أن نمو عدد الإصابات في طهران أمس الجمعة لم يتجاوز 4.9% مقارنة بالخميس.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1433 والإصابات إلى 19644 إصابة.

المصدر: RT

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