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إيران تفرج عن الباحث الفرنسي رولان مارشال

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إيران تفرج عن الباحث الفرنسي رولان مارشال
تويتر
صورة أرشيفية
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قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، إن السلطات الإيرانية أفرجت عن الباحث الفرنسي، رولان مارشال، الذي كان مسجونا في إيران منذ يونيو حزيران 2019.

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وأضاف المسؤول أن من المقرر أن يصل رولان إلى فرنسا‭‭ ‬‬اليوم السبت عند منتصف النهار تقريبا.

وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حث السلطات الإيرانية على الإفراج أيضا عن المواطنة الفرنسية، فاريبا عادلخاه، التي لا تزال مسجونة هناك.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت أمس الجمعة أن طهران وباريس اتفقتا على الإفراج عن مواطن فرنسي محتجز في إيران وإطلاق سراح إيراني محتجز في فرنسا.

المصدر: رويترز

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