واشنطن تعلن عن أول حالة وفاة داخلها جراء فيروس كورونا المستجد

أعلنت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الجمعة، عن أول حالة وفاة داخلها جراء فيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا الإعلان على لسان عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل باوزر.

وحسبما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد أوضحت المسؤولة الأمريكية أن من توفي رجل يبلغ من العمر 59 عاما.

وأضافت أنه نُقل للمستشفى منذ أيام بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض كالحمى والسعال.

ودعت باوزر المواطنين إلى التعاون لمكافحة الفيروس قائلة إن "الجميع عليه القيام بدوره حتى نستطيع إيقاف الانتشار وحماية عائلاتنا وأصدقائنا وجيراننا".

المصدر: وكالات + شبكة "سي إن إن"