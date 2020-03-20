 
مباشر
عاجل
وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل أول وفاتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد

واشنطن تعلن عن أول حالة وفاة داخلها جراء فيروس كورونا المستجد

أخبار العالم

واشنطن تعلن عن أول حالة وفاة داخلها جراء فيروس كورونا المستجد
Reuters
واشنطن تعلن عن أول حالة وفاة داخلها جراء فيروس كورونا المستجد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhhs

أعلنت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الجمعة، عن أول حالة وفاة داخلها جراء فيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا الإعلان على لسان عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل باوزر.

وحسبما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد أوضحت المسؤولة الأمريكية أن من توفي رجل يبلغ من العمر 59 عاما.

وأضافت أنه نُقل للمستشفى منذ أيام بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض كالحمى والسعال.

ودعت باوزر المواطنين إلى التعاون لمكافحة الفيروس قائلة إن "الجميع عليه القيام بدوره حتى نستطيع إيقاف الانتشار وحماية عائلاتنا وأصدقائنا وجيراننا".

المصدر: وكالات + شبكة "سي إن إن"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا