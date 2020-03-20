البرازيل تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا.. وشعبية بولسونارو تهبط

أعلنت البرازيل اليوم الجمعة حالة الطوارئ في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، كما اشتدت الانتقادات الموجهة للرئيس جاير بولسونارو بسبب تعامله مع الأزمة الصحية.

ووافق مجلس الشيوخ البرازيلي على تشريع يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات للتخفيف من أعباء الضرائب على المواطنين والشركات.

تجدر الإشارة إلى أن التصويت على القرار جرى عن بعد، علما بأن اثنين من أعضاء المجلس تم تأكيد إصابتهما بالفيروس.

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وكانت البرازيل قد اتخذت إجراءات لمنع انتشار كورونا، حيث حظرت دخول مواطني الصين ودول الاتحاد الأوروبي للبلاد دون إغلاق المطارات الدولية.

كما حظرت سلطات المدينتين الكبريين في البرازيل، ريو دي جانيرو وساو باولو، التجمعات الحاشدة.

وعلى خلفية انتشار الفيروس في البلاد انخفضت شعبية الرئيس جاير بولسونارو إلى أدنى مستوى لها، حسب استطلاعات للرأي العام، حيث وصف 30% من السكان أداءه بـ "الجيد" أو "الممتاز"، بينما اعتبره 36% "سيئا" أو "سيئا جدا".

وحمل 17% من البرازيليين الذين شملهم الاستطلاع، حكومة بولسونارو مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد، كما انتقد الكثيرون تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.

يذكر أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بكورونا في البرازيل بلغ 647 حالة، مع تسجيل 7 وفيات حتى الآن.

المصدر: رويترز