مسؤولة أمريكية: نسبة وفيات كورونا بين الرجال أكبر بمرتين مما هي عند النساء

صرحت مسؤولة أمريكية بأن نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا بين الرجال أكبر بضعفين مما هي عند النساء.

وقالت الدكتورة ديبوراه بيركس منسقة فريق العمل الخاص بمحاربة كورونا، والتابع للبيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "نواصل متابعة البيانات من كافة أنحاء العالم بدقة... ونرى دلائل على أن الأشخاص دون الـ 20 عاما من العمر قد يصيبهم المرض بشدة، لكن معظمهم تعافى حتى الآن".

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وتابعت قائلة: "وهناك أيضا توجه مثير للقلق، وهو أن نسبة الوفيات بين الرجال تبدو أكبر بضعفين مما هو لدى النساء في كافة فئات الأعمار"، مضيفة أن "هذا يدعونا جميعنا لإبداء اليقظة وحماية الأمريكيين الموجودين في دور الرعاية".

ودعت المسؤولة الأمريكيين للتقيد بتوجيهات الرئيس دونالد ترامب فيما يخص تجنب التجمعات والحجر الصحي لأقارب المصابين، مؤكدة أن السلطات الأمريكية ستواصل تركيز الاهتمام على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

المصدر: فوكس نيوز