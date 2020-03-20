 
مباشر
عاجل
إيطاليا.. وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 4032

فيينا.. إصابة موظف في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيروس كورونا

أخبار العالم

فيينا.. إصابة موظف في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيروس كورونا
Reuters Leonhard Foeger
مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nhg8

أعلنت الأمم المتحدة عن تشخيص إصابة موظف في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد مقر الأمم المتحدة في فيينا، في بيان أصدره على موقعه الرسمي، أن السلطات النمساوية أبلغته اليوم الجمعة باكتشاف إصابة هذا الموظف بالفيروس، مشيرا إلى أن هذا الشخص يعمل في الطابق الـ16 من مبنى "أ" في مركز فيينا الدولي وزار مكان عمله لآخر مرة في 13 مارس.

ولفت البيان إلى أن هذه ثاني إصابة سجلت في المركز الدولي، مضيفا أن الموظف الذي لم يكشف عن اسمه وضع قيد الحجر الصحي ويتعافى في منزله.

وذكر البيان أن السلطات النمساوية تعمل حاليا على تحديد قائمة اتصالات المصاب وتتواصل مع موظفي مركز فيينا الدولي الذين تفاعلوا معه في الآونة الأخيرة لمطالبتهم بوضع أنفسهم قيد الحجر الصحي لفترة 14 يوما.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا