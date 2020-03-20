فيينا.. إصابة موظف في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيروس كورونا

أعلنت الأمم المتحدة عن تشخيص إصابة موظف في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد مقر الأمم المتحدة في فيينا، في بيان أصدره على موقعه الرسمي، أن السلطات النمساوية أبلغته اليوم الجمعة باكتشاف إصابة هذا الموظف بالفيروس، مشيرا إلى أن هذا الشخص يعمل في الطابق الـ16 من مبنى "أ" في مركز فيينا الدولي وزار مكان عمله لآخر مرة في 13 مارس.

ولفت البيان إلى أن هذه ثاني إصابة سجلت في المركز الدولي، مضيفا أن الموظف الذي لم يكشف عن اسمه وضع قيد الحجر الصحي ويتعافى في منزله.

وذكر البيان أن السلطات النمساوية تعمل حاليا على تحديد قائمة اتصالات المصاب وتتواصل مع موظفي مركز فيينا الدولي الذين تفاعلوا معه في الآونة الأخيرة لمطالبتهم بوضع أنفسهم قيد الحجر الصحي لفترة 14 يوما.

المصدر: RT