ترامب: ننسق مع كندا والمكسيك للحد من تفشي فيروس كورونا
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ترامب: ننسق مع كندا والمكسيك للحد من تفشي فيروس كورونا
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يتبع..