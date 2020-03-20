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مسؤول بالخارجية الأمريكية: أمريكا تشعر بخيبة أمل بسبب أداء العراق فيما يخص حماية قوات التحالف

ترامب: ننسق مع كندا والمكسيك للحد من تفشي فيروس كورونا

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ترامب: ننسق مع كندا والمكسيك للحد من تفشي فيروس كورونا

ترامب: أغلقنا المدارس وأوقفنا دفع القروض وقمنا بتغيير مواعيد تحصيل الضرائب

ترامب: الولايات المتحدة ستنتصر في هذه الحرب وسنتعلم الكثير من هذه الأزمة

ترامب: ندرس منح الموظفين إجازات مدفوعة في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا

ترامب: نسعى لمنع انتقال فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة عبر المهاجرين

بومبيو: لا صحة للإشاعات عن فرض حظر كامل في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا وإغلاق الحدود مع كندا يدخل حيز التنفيذ اليوم

يتبع..

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