الرئاسة التركية تنتقد تعاطي بعض الدول الأوروبية مع فيروس كورونا

انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، الجمعة، تعامل بعض الدول الأوروبية مع انتشار فيروس كورونا، معربا عن ثقته بالنظام الصحي في تركيا.

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وقال ألطون إن "تركيا تثق بنظامها الصحي القوي والعاملين فيه، وفي الوقت نفسه ترسل معدات الكشف عن الفيروس لحلفائها".

وانتقد تعامل بعض الدول الأوروبية مع الفيروس، وقال إن "بعض دول الاتحاد الأوروبي اتخذت إجراءات صارمة في حين أن دولا أخرى تركت الحبل على غاربه".

وأشار ألطون إلى أن الحكومة التركية اتخذت سلسلة من التدابير لحماية المواطنين من خطر الفيروس وخاصة كبار السن منهم.

من الجدير ذكره، أن تركيا سجلت في آخر حصيلة مساء الخميس، 359 إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة.

المصدر: الأناضول