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وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل أول وفاتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد

اعتقال أول شخص في أراض تابعة للتاج البريطاني لرفضه العزل الذاتي

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اعتقال أول شخص في أراض تابعة للتاج البريطاني لرفضه العزل الذاتي
Reuters
اعتقال أول شخص في أراض تابعة للتاج البريطاني لشخص لم يعزل نفسه ذاتيا
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اعتقلت السلطات في جزيرة "إيل أوف مان" التابعة للتاج البريطاني، شابا يبلغ من العمر 26 عاما بسبب رفضه العزل الذاتي بعد عودته من الخارج وفقا للإجراءات الاحترازية الجديدة.

وكانت السلطات في الجزيرة، التي تقع بين المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا، ويحمل سكانها جوازات سفر بريطانية، قد سنت تشريعا يقضي بفرض حجر صحي على كل العائدين من الخارج لمدة 14 يوما للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وتصل عقوبة المخالفين للقانون إلى 3 أشهر في السجن أو غرامة مالية تصل لنحو 10 آلاف جنيه أسترليني.

المصدر: وكالات

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