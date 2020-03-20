البنتاغون يعلن تنفيذ اختبار ناجح لصاروخ فرط صوتي (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تنفيذها اختبارا ناجحا لصاروخ فرط صوتي في هاواي في قاعدة عسكرية بجزر هاواي.

وقال البنتاغون، في بيان أصدره اليوم الجمعة: "نفذت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم 19 مارس، في الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي، اختبارا ناجحا لجسم محلق فرط صوتي خلال تجربة تحليقية انطلقت من ميدان المحيط الهادئ للصواريخ في جزيرة كواي بهاواي".

وأوضح البنتاغون أنه تم خلال التجربة إطلاق "جسم اعتيادي فرط صوتي محلق" (C-HGB)، ووصل بسرعة فرط صوتية إلى الهدف.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق الصاروخ من الميدان.

وسبق أن أعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها بسبب تأخرها عن روسيا في مجال الأسلحة فرط الصوتية.

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو لا ترى مشاكل في خطط واشنطن لتنفيذ اختبارات للأسلحة فرط الصوتية عام 2020.

المصدر: RT + وكالات