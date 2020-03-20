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إيطاليا.. وفاة 627 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 4032

هولندا.. استقالة وزير الصحة بعد انهياره في جلسة برلمانية (فيديو)

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هولندا.. استقالة وزير الصحة بعد انهياره في جلسة برلمانية (فيديو)
RT
وزير الصحة الهولندي برونو بروينس
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قدم وزير الصحة الهولندي برونو بروينس، استقالته من منصبه يوم الخميس، وذلك بعد يوم من تعرضه للإغماء خلال جلسة برلمانية لمناقشة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت مؤسسة البث الهولندية "إن.أو.إس"، بأن بروينس استقال من منصبه لشعوره بـ"الإرهاق المفرط".

والأربعاء تعرض بروينس، للإغماء أثناء مشاركته في جلسة عقدها مجلس النواب (الغرفة السفلى من البرلمان)، لمناقشة أزمة فيروس كورونا.

وتعليقا على المقطع، نشر الوزير تغريدة على "تويتر" يوم الأربعاء، قال فيها: "لقد تعرضت للإغماء بسبب تعب تعرضت له على مدار الأسابيع الماضية، لكن الآن أشعر                                  أنني بخير".

وأعلنت السلطات في هولندا يوم الجمعة، عن تسجيل 30 وفاة في 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 106، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 2994 حالة.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا أصاب حتى الآن أكثر من 250 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

المصدر: RT + وكالات

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