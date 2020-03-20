 
مباشر
عاجل
الصحة الفرنسية: تسجيل 78 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي

هولندا.. السجن المؤبد لمنفذ الهجوم الإرهابي في أوتريخت

أخبار العالم

هولندا.. السجن المؤبد لمنفذ الهجوم الإرهابي في أوتريخت
Reuters
موقع حادث اطلاق النار في أوتريخت- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nheg

أصدرت محكمة هولندية اليوم الجمعة، حكمها بالسجن المؤبد على رجل قتل ثلاثة اشخاص وأصاب 5 آخرين في هجوم إرهابي شنه على مدينة أوتريخت العام الماضي.

إقرأ المزيد
الشرطة الهولندية تنشر صورة لمطلق النار في أوتريخت
الشرطة الهولندية تنشر صورة لمطلق النار في أوتريخت

وقال القضاة إن الرجل، الذي يدعى غوكمن تانيس (38 عاما)، والمولود في تركيا، لم يبد أي ندم، وأعرب عن تمسكه بالمسؤولية الكاملة عن أفعاله، على الرغم من أن علامات ضعف الذكاء واضطراب الشخصية ظاهرة عليه.

وشن تانيس، في 18 مارس 2019 هجوما مسلحا على مدنيين في مدينة أوتريخت ما أدى إلى مقتل 3 اشخاص، وذلك، بعد أيام فقط على الهجوم الذي أدى إلى مقتل 50 شخصا على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، نيوزيلندا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا