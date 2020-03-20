هولندا.. السجن المؤبد لمنفذ الهجوم الإرهابي في أوتريخت

أصدرت محكمة هولندية اليوم الجمعة، حكمها بالسجن المؤبد على رجل قتل ثلاثة اشخاص وأصاب 5 آخرين في هجوم إرهابي شنه على مدينة أوتريخت العام الماضي.

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وقال القضاة إن الرجل، الذي يدعى غوكمن تانيس (38 عاما)، والمولود في تركيا، لم يبد أي ندم، وأعرب عن تمسكه بالمسؤولية الكاملة عن أفعاله، على الرغم من أن علامات ضعف الذكاء واضطراب الشخصية ظاهرة عليه.

وشن تانيس، في 18 مارس 2019 هجوما مسلحا على مدنيين في مدينة أوتريخت ما أدى إلى مقتل 3 اشخاص، وذلك، بعد أيام فقط على الهجوم الذي أدى إلى مقتل 50 شخصا على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، نيوزيلندا.

المصدر: رويترز