كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في هولندا إلى 106 والإصابات إلى 2994

أعلنت السلطات في هولندا اليوم الجمعة، عن تسجيل 30 وفاة في 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 106.

وقالت إن عدد الإصابات في كامل هولندا ارتفع إلى 2994 حالة، بعد تسجيل 534 حالة جديدة خلال يوم واحد.

جدير بالذكر أن وزير الصحة الهولندي برونو بروينس، قدم استقالته من منصبه يوم الخميس، وذلك بعد يوم من تعرضه للإغماء خلال جلسة برلمانية لمناقشة أزمة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز