بلجيكا.. ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 37 في أكبر قفزة يومية

قال متحدث باسم وزارة الصحة البلجيكية اليوم الجمعة، إن بلاده سجلت 16 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا يوم الخميس.

ووصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 37 في أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء.

وسجلت البلاد 462 إصابة جديدة بالفيروس يوم الخميس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالعدوى إلى 2257.

وأصبح العمل عن بعد إلزاميا على كل الشركات التي يجب أن تتخذ إجراءات لفرض مسافة بين الموظفين وإلا سيتعين عليها الإغلاق وربما يفرض عليها غرامة مالية.

وصرح المتحدث بأن الأيام المقبلة ستكون "صعبة للغاية" لأن عدد المصابين في المستشفيات سيستمر في الزيادة.

جدير بالذكر أن بلجيكا فرضت إجراءات للعزل يوم الأربعاء لاحتواء انتشار الفيروس.

المصدر: وكالات