صحف بريطانية ترجح إغلاق أماكن التجمعات في لندن

كشفت صحيفة بريطانية أن سلطات العاصمة لندن ستطلب إغلاق الحانات والمطاعم والصالات الرياضية ودور السينما فيها، كجزء من جهود المدينة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية عن مصادر مطلعة، أنه ستصدر اليوم الجمعة أوامر بإغلاق الحانات والمطاعم والمراكز الرياضية ودور السينما في جميع أنحاء لندن في إطار مساعي العاصمة لاحتواء تفشي الفيروس.

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وحتى الآن، نصح رئيس الوزراء بوريس جونسون البريطانيين بتجنب الحانات وغيرها من أماكن التجمعات الاجتماعية، ومن المقرر أن يعقد جونسون مؤتمرا صحفيا الساعة 1700 بتوقيت غرينتش اليوم.

المصدر: وكالات