سيريلانكا تغلق مساجدها والهند تسعى لإلغاء احتفال هندوسي بسبب كورونا

أغلقت مساجد سريلانكا أبوابها بدءا من اليوم الجمعة ولأجل غير مسمى‭، ‬فيما تسعى الهند إلى إلغاء احتفال هندوسي شمال البلاد خوفا من تفشي فيروس كورونا.

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وتخشى السلطات السريلانكية من احتمال تعرض البلاد للخطر حال بدء الفيروس في الانتشار محليا بسبب فقر المنشآت الصحية والبنية التحتية في البلاد، حيث من المقرر أن تفرض الشرطة حظرا عاما للتجول من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين مع تحرك السلطات في الجزيرة إلى الحد من انتشار الفيروس الذي أصاب 65 شخصا هناك.

وأصدرت الجهة الدينية، التي تراقب المساجد في البلاد، أوامرها بالإغلاق إلى أجل غير مسمى، بينما فحصت المساجد في أماكن أخرى بالمنطقة درجة حرارة المصلين باستخدام أجهزة لقياس الحرارة وحثتهم على الحفاظ على مسافة أكبر بينهم خلال صلوات الجمعة.

من جهة أخرى، ناشد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي المواطنين البقاء في منازلهم وتجنب التدافع للشراء بدافع الذعر في الوقت الذي أعدت فيه الهند خططا لوقف كل الرحلات الدولية في محاولة للحد من أعداد المصابين في البلاد الذين تجاوز عددهم 200 شخص حتى اليوم الجمعة.

ومن المنتظر أن تلغي حكومة ولاية أوتار براديش في شمال الهند تجمعا دينيا كبيرا للهندوس يجذب الملايين إلى المدينة.

المصدر: رويترز