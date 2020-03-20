كبير مفاوضي بريطانيا حول "بريكست" يضع نفسه في الحجر الصحي بعد ظهور أعراض كورونا عليه

وضع كبير مفاوضي بريطانيا حول "بريكست"، ديفيد فروست، نفسه في الحجر الصحي بسبب ظهور أعراض إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفاد مكتبه، اليوم الجمعة.

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وقال متحدث باسم المكتب للصحفيين: "ديفيد وضع نفسه في الحجر الصحي بعد ظهور أعراض خفيفة لإصابته بفيروس كورونا".

ويوم الخميس، أعلن نظير فروست في الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، أن التشخيص أثبت إصابته بفيروس كورونا. وجرى آخر لقاء جمع بين فروست وبارنييه قبل أسبوعين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن أنه لا ينوي تمديد المرحلة الانتقالية لما بعد "بريكست"، التي تنتهي أواخر العام الجاري، لكن دعوات تتصاعد إلى تأجيل المفاوضات الخاصة بهذه الفترة، على خلفية انتشار وباء كورونا وتركيز جهود الدول على مواجهته.

وفي 11 مارس، أعلنت منظمة الصحة العالمية، بصورة رسمية، تحول انتشار فيروس كورونا المستجد إلى وباء عالمي. وحتى الآن جرى تسجيل أكثر من 200 ألف حالة إصابة به في حوالي 160 دولة، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الإصابة بهذا الفيروس 8 آلاف شخص .

المصدر: نوفوستي