مباشر من بيرغامو بشمالي ايطاليا.. من هنا نقل الجيش الإيطالي 65 تابوتا في يوم واحد

نفذ الجيش الإيطالي عمليات نقل جثث ضحايا فيروس كورونا من مستشفى "البابا جيوفاني" في مدينة برغامو الإيطالية، حيث العدد الأكبر من المصابين بالفيروس كورونا في البلاد.

وتشكل مدينة برغامو مركزا جديدا لتفشي الوباء في إيطاليا، حيث شهد مستشفى "Papa Giovanni XXIII of Bergamo"، تسارع زيادة عدد الإصابات والوفيات، وقد استعانت السلطات الصحية بالجيش لنقل 65 تابوتا من مقبرة المدينة إلى مناطق إيطالية أخرى.

المصدر: رويترز