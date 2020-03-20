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رئيس جامعة في إيران: "كورونا" يقتل بنسب عالية

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رئيس جامعة في إيران:
Reuters West Asia News Agency)/Ali Khara
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قال فرهاد أبو النجاديان، رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية بجنوب غربي إيران، إن شخصا واحدا يصاب بفيروس كورونا كل ساعتين، ويموت شخص واحد كل 10 ساعات.

ودعا رئيس الجامعة المواطنين للبقاء في منازلهم، موضحا أن هذا المرض ليس مجرد جدري أو حصبة، فهو يقتل بنسب عالية.

وأضاف أنه في محافظة خوزستان يوجد 5 ملايين مواطن وإذا أصيب 70% منهم فمن المتوقع أن يموت منهم 3.5%، وفي حال لم يلتزم المواطنون بالارشادات الصحية قد يموت في خوزستان ما بين 20 - 80 ألف شخص.

المصدر: RT

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