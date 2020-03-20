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مع شعارات إسلامية.. ألبانيان يقتحمان بسيارة مطار برشلونة

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مع شعارات إسلامية.. ألبانيان يقتحمان بسيارة مطار برشلونة
Reuters Nacho Doce
مطار برشلونة
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أعلنت شرطة إقليم كتالونيا الإسباني عن اعتقالها مواطنين ألبانيين اقتحما صباح اليوم الجمعة بسيارتهما أحد مباني مطار برشلونة، وهما كانا يهتفان بشعارات إسلامية.

وصرح رئيس شرطة الإقليم، إدوارد سالينت، للصحفيين أن سيارة الشخصين اقتحمت المحطة الأولى في مجمع المطار دون وقوع أي إصابات، مؤكدا أن خبراء الشرطة لم يعثروا على أي متفجرات داخل السيارة.

وذكر قائد الشرطة أن التحقيق مستمر في الحادث، ولا يستبعد المحققون حاليا أي فرضيات بشأن دواعي ما جرى، بما في ذلك فرضية الإرهاب.

المصدر: رويترز

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