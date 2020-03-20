مع شعارات إسلامية.. ألبانيان يقتحمان بسيارة مطار برشلونة

أعلنت شرطة إقليم كتالونيا الإسباني عن اعتقالها مواطنين ألبانيين اقتحما صباح اليوم الجمعة بسيارتهما أحد مباني مطار برشلونة، وهما كانا يهتفان بشعارات إسلامية.

وصرح رئيس شرطة الإقليم، إدوارد سالينت، للصحفيين أن سيارة الشخصين اقتحمت المحطة الأولى في مجمع المطار دون وقوع أي إصابات، مؤكدا أن خبراء الشرطة لم يعثروا على أي متفجرات داخل السيارة.

#BREAKING: Two people arrested after entering inside Terminal 1 of Barcelona airport with a vehicle, resulting in no people injured



Catalan police don't rule out terrorist motivation after one of the detainees used an "islamist" chant



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وذكر قائد الشرطة أن التحقيق مستمر في الحادث، ولا يستبعد المحققون حاليا أي فرضيات بشأن دواعي ما جرى، بما في ذلك فرضية الإرهاب.

المصدر: رويترز