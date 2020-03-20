بسبب كورونا.. صقلية تودع بهجة أيام الآحاد!

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن محافظ جزيرة صقلية وقع إجراءات وصفت بالقاسية بعد تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا في هذه الجزيرة.

وأفادت صحيفة "Repubblica" بأنه بعد الزيادة في عدد الإصابات المبلغ عنها اليوم في الجزيرة، مع ما يصل إلى 50 حالة دخول إلى المستشفى في يوم واحد، "وقع عمدة بلدية صقلية، نيلو موسوميتشي، أمرا ينص في الأساس على غلق جميع المتاجر في أيام الآحاد، باستثناء محلات بيع الصحف والصيدليات، كما حظر ممارسة أي نوع من الرياضة في الهواء الطلق، بما في ذلك الفردية".

ونصت الإجراءات الجديدة على تنظيف الشوارع والمكاتب العامة والمؤسسات التجارية ووسائل المواصلات العامة في نطاق البلدية.

وتلزم التدابير الجديدة في صقلية البلديات التابعة بضمان تطهير الشوارع الرئيسة والمكاتب العامة والمباني المدرسية، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد. كما سيتم إغلاق المناطق الخضراء والملاعب.

وتقضي الإجراءات بعدم السماح بدخول البائعين المتجولين بالتجزئة من البلديات الأخرى إلى صقلية، علاوة على إغلاق جميع المتاجر المعتمدة حاليا أيام الآحاد، باستثناء صيدليات المناوبة وأكشاك بيع الصحف.

وسيكون من حق محافظ المنطقة طلب تخفيض ساعات فتح المحلات للجمهور، باستثناء المتخصصة في بيع المنتجات الغذائية والصيدليات.

وبالنسبة للمواصلات العامة، فسيسمح لمستخدمي وسائل النقل العام في المناطق الحضرية، بشغل 40% من المقاعد المعتمدة كحد أقصى، مع ضمان متر واحد، كحد أدنى للمسافة البينية.

المصدر: Repubblica