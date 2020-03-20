فرنسا تحذر مواطنيها من إجراءات صارمة في حال عدم التقيد بالارشادات

حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، المواطنين من أن الحكومة ستشدد القيود للحد من تحركات الناس إذا لم يتم الالتزام بالإرشادات الحالية الخاصة بتفادي انتشار فيروس "كورونا".

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وبخصوص المواطنين الفرنسيين المحاصرين في الخارج أكد لو دريان لإذاعة فرانس إنفو، اليوم الجمعة: "المبدأ الأساسي هو أننا نريد إعادتهم إلى أرض الوطن، لكننا نطلب منهم التحلي بالهدوء والصبر"، مضيفا أن "الأمر متروك لهم للدفع مقابل تذاكر عودتهم".

وحث لو دريان أكثر من ثلاثة ملايين مغترب فرنسي على البقاء حاليا حيث هم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم، تجاوز 209 آلاف إصابة، فيما تعدى عدد الوفيات 8.7 ألف شخص​​​.

المصدر: وكالات