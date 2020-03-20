الإيرانيون يحتفلون بعيد النوروز رغم مخاوف كورونا

يحتفل الإيرانيون اليوم الجمعة، 20 مارس، برأس السنة الفارسية، أو عيد النوروز، في وقت تعاني البلاد من تفشي فيروس كورونا الذي أصاب وقتل الآلاف في البلاد.

وطغى تفشي فيروس كورونا على التحضيرات للعيد هذا العام في بلد تضرر بشدة من الوباء، إذ توفي 1284 شخصا بسبب الفيروس الذي أصاب 18407 أشخاص في إيران مما شكل ضغوطا على المستشفيات وعلى الحياة اليومية في البلاد.

ورغم تحذيرات السلطات من السفر، عرض التلفزيون الرسمي تكدس المرور على الطرق المؤدية لشاطئ بحر قزوين وهو وجهة مفضلة للاحتفال بالنوروز.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي نشر الإيرانيون تسجيلات لهم وهم يرقصون احتفالا بالنوروز. وعرض فيديو لقطات لأشخاص يصفقون ويغنون في الشرفات.

المصدر: رويترز