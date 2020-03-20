إلغاء اجتماع "G7" المقرر عقده في كامب ديفيد صيفا بسبب "كورونا"

قال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب سيلغي اجتماعا لقادة مجموعة السبع (G7) كان من المقرر عقده بكامب ديفيد في يونيو المقبل، بسبب فيروس "كورونا"، وسيعقد مؤتمرا بالفيديو بدلا من ذلك.

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وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، في بيان لرويترز: "البيت الأبيض أبلغ أيضا أعضاء مجموعة السبع الآخرين بأنه من أجل استمرار التنسيق الوثيق، سيعقد الرئيس مؤتمرا للزعماء عبر الفيديو في أبريل ومايو، تماما مثلما فعل هذا الأسبوع".

وأبلغ المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، الذي يعمل أيضا مساعدا لترامب فيما يتعلق بمجموعة (G7)، نظراءه بهذه الخطوة.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تغلق فيه دول العالم حدودها وتحظر السفر، لوقف انتشار فيروس كورونا.

وعقد ترامب مؤتمرا عبر الفيديو مع قادة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويعتزم تكرار الأمر في أبريل ومايو، وكذلك في يونيو، حيث كان من المقرر عقد هذا الاجتماع بالحضور الشخصي في المنتجع الرئاسي في ماريلاند.

وكان ترامب يعتزم أن يتركز اجتماع مجموعة السبع على الاقتصاد، متجنبا موضوعات كانت غالبا ما تتصدر جدول الأعمال، مثل تغير المناخ. وكان يخطط في البداية لاستضافة مجموعة القادة في أحد ممتلكاته في فلوريدا، لكنه ألغى تلك الخطط بعد انتقادات بأنه سيتربح من هذا الاجتماع.

المصدر: رويترز