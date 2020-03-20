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روحاني: نجحنا في إدارة اقتصاد البلاد دون الاعتماد على النفط

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روحاني: نجحنا في إدارة اقتصاد البلاد دون الاعتماد على النفط
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده صنعت ملحمة تاريخية في إدارة اقتصاد البلاد دون الاعتماد على النفط خلال العام الإيراني المنصرم مؤكدا أن العام الجديد سيشهد افتتاح مشاريع كبرى.

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وأضاف روحاني في كلمة له عبر التلفاز صباح اليوم الجمعة بمناسبة "عيد النوروز"، بدء العام الايراني الجديد (1399 هجري شمسي): "العام الجديد سيشهد افتتاح مشاريع كبرى، كما سيتحقق الانتعاش الاقتصادي وستتطور علاقاتنا الاقتصادية مع العالم وروابطنا مع دول الجوار"، مؤكدا أن العام الجديد يجب أن يكون عام السلامة وفرص العمل والنشاط الاقتصادي والثقافي.

وتابع روحاني قائلا: "الإرهابيون الأمريكيون فرضوا أقسى أنواع العقوبات علينا خلال العام الماضي، لكننا نجحنا ولأول مرة بالتاريخ في إدارة البلاد من دون الاعتماد على عائدات النفط.. أمريكا نفذت أحقر وأقذر اغتيال باستهداف الشهيد الفريق قاسم سليماني".

المصدر: وكالات 

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