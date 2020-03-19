تحول في موقف غانتس بشأن تشكيل حكومة مع نتنياهو

في تحول ملحوظ لموقفه، لم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بيني غانتس دخوله في ائتلاف حكومي بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وقال غانتس في تصريح للقناة الـ 12 للتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن "هناك مبادئ ولكن هناك أيضا ظروف الأزمة المالية".

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وأضاف أنه "من غير الصحيح التشبث بتصريحات تم إطلاقها هنا أو هناك"، في إشارة إلى تصريحاته السابقة التي تحدث فيها عن استحالة الدخول في حكومة برئاسة نتنياهو.

وتم تكليف بيني غانتس بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة في أعقاب الانتخابات التي جرت في 2 مارس الجاري، وهي الانتخابات الثالثة خلال العام الأخير، حيث لم يتمكن نتنياهو أو منافسوه من تشكيل الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أنه بنتيجة الانتخابات الأخيرة لم يحصل أي حزب على العدد الكافي لتشكيل الحكومة لوحده.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية