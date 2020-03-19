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الجيش المالي يعلن مقتل 29 من جنوده في هجوم استهدف قاعدة له

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الجيش المالي يعلن مقتل 29 من جنوده في هجوم استهدف قاعدة له
Twitter@fama_dirpa
عسكريون ماليون
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قتل نحو 30 جنديا في مالي جراء هجوم شنه مسلحون يشتبه بأنهم أفراد جماعة متطرفة على قاعدة عسكرية شمال شرقي البلاد، حسبما أورد الجيش، اليوم الخميس.

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وجاء في تغريدة نشرتها القوات المسلحة المالية على صفحتها في "تويتر" أن حصيلة "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف قاعدتها في بلدة تركينت بمنطقة غاو، هي 29 قتيلا و5 جرحى، وذلك بعد أن أفاد الجيش، في وقت سابق من اليوم، بمقتل جنديين وإصابة 10 آخرين جراء الهجوم.

المصدر: RT

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