الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 677 حالة

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 677 حالة، مع تسجيل أكثر من 100 حالة جديدة خلال ساعتين فقط.

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وقبل نحو ساعتين من ذلك، كان عدد المصابين بكورونا في إسرائيل 573 حالة.

وتجاوز عدد المصابين الجدد بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 200 حالة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن اليوم الخميس، تفعيل أنظمة الطوارئ في البلاد، التي تلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم، ولا تسمح بمغادرتها إلا لشراء المواد الغذائية والأدوية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية