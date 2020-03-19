الصحة البريطانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 144

أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع إلى 144.

وقالت الوزارة إنها ‫سجلت 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في بريطانيا إلى 3269.

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وتم تأكيد إصابة 3269 شخصا بالفيروس، منها 643 حالة جديدة.

وأعلن وزير التعليم البريطاني غافين ويليامسون أمام البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت إغلاق المدارس اعتبارا من يوم الجمعة القادم وحتى إشعار آخر.

من جهته، حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين لعدم ترك الأطفال مع أجدادهم. كما طلب من المدارس الخاصة أن تطبق قدر الإمكان نفس الإجراءات التي سيتم تطبيقها في المدارس الحكومية.

ولم يتسبعد جونسون تشديد القواعد الخاصة بالحجر المنزلي للمواطنين.

جدير بالذكر أن بريطانيا وضعت 20 ألف جندي في حالة جهوزية، في إطار الجهود لوقف انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات