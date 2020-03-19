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وسائل إعلام: الجيش الأفغاني يستأنف عملياته ضد "طالبان"

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وسائل إعلام: الجيش الأفغاني يستأنف عملياته ضد
Reuters Mohammad Ismail
جنود أفغان
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وجهت الحكومة الأفغانية القوات المسلحة الوطنية باستئناف أعمال القتال ضد حركة "طالبان"، حسبما أفادت محطة 1TV التلفزيونية الأفغانية، نقلا عن وزارة الدفاع، اليوم الخميس.

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وأشارت القناة إلى أن الحكومة علقت سابقا عملياتها ضد الحركة مع بدء عملية "تقليص العنف" التي أدت إلى توقيع اتفاقية سلام بين الولايات المتحدة و"طالبان"، أواخر الشهر الماضي.

وبحسب القناة، فقد وجه أسد الله خالد، القائم بأعمال وزير الدفاع، الجيش بالانتقال من الدفاع إلى "الدفاع النشط"، معلنا أن من حق العسكريين خوض عمليات ضد المسلحين الذين يهاجمون وحدات الجيش.

وكان من المتوقع، بموجب الاتفاقية التي وقعتها واشنطن مع "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة، في 29 فبراير، أن يبدأ في 10 مارس الحوار الأفغاني الأفغاني بمشاركة ممثلي الحركة، وكان على الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة أن تفرجا، قبل هذا الموعد، عن 5 آلاف من مسلحي "طالبان"، مقابل إطلاق الحركة سراح ألف أسير.

وأعلن المتحدث باسم "طالبان"، سهيل شاهين، أن وفد الحركة لم يلتق في الدوحة مع أعضاء الحكومة الأفغانية، وأن محادثات بين الجانبين "ستبدأ لاحقا، بعد إقامة الثقة وإتمام عملية إطلاق سراح الأسرى".

من جهته، قال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إن حكومة بلاده لم تتعهد بالإفراج عن 5 آلاف من عناصر "طالبان"، موضحا أن هذا الإجراء لا يمكن "اعتباره شرطا"، بل يجب معالجة هذه القضية ضمن مواضيع أخرى متفاوض عليها بين الجانبين).

وشدد غني على أن "مسألة الإفراج عن الأسرى ليست من صلاحيات الولايات المتحدة، بل من صلاحيات حكومة أفغانستان".

وفي وقت لاحق، نقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن صديق صديقي، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الأفغاني، قوله إن غني وقع مرسوما حول العفو والإفراج عن أسرى من "طالبان".

المصدر: نوفوستي

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