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بومبيو: إيران أفرجت عن أمريكي محتجز لديها لأسباب إنسانية

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بومبيو: إيران أفرجت عن أمريكي محتجز لديها لأسباب إنسانية
Reuters TOM BRENNER
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، الخميس، إن طهران أطلقت سراح مواطن أمريكي محتجز في إيران منذ عام 2018 لأسباب طبية.

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وأضاف بومبيو أن المواطن الأمريكي مايكل وايت المحتجز في إيران منذ عام 2018 تم إطلاق سراحه اليوم الخميس بموجب تقرير طبي، مشيرا إلى أن عنصر البحرية الأمريكية بات في عهدة السلطات السويسرية.

وقال بومبيو في بيان "إن الإفراج عنه لأسباب إنسانية كان مشروطا ببقائه في إيران. مايكل الآن محتجز في السفارة السويسرية في طهران وسيخضع للفحص الطبي والتقييم".

المصدر: رويترز

 

 

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