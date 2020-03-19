قيادة الناتو في أفغانستان تفرض حجرا صحيا على 1.5 ألف من موظفيه الجدد

أعلن قائد قوات الناتو في أفغانستان، سكوت ميلر، أن 1.5 ألف من موظفي الحلف العسكريين والمدنين الذين وصلوا إلى البلاد خلال الأيام الأخيرة تم وضعهم في حجر صحي على خلفية وباء كورونا.

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وجاء في بيان صدر عن ميلر، اليوم الخميس، أن "زهاء 1.5 ألف من العسكريين القادمين من البلدان المختلفة، والخبراء (المدنيين) والمتعاقدين الذين وصلوا إلى منطقة (عمليات الحلف) خلال الأسبوع الأخير يقيمون في غرف (منفردة) تحت رقابة قبل أن يستطيعوا مواصلة طريقهم".

وأشار الضابط إلى عدم وجود مصابين بفيروس كورونا بين عسكريي التحالف الغربي في أفغانستان، وأن الحجر الصحي لم يتم فرضه بسبب إصابة أحدهم بالمرض، بل كإجراء احترازي".

المصدر: نوفوستي