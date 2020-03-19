كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي مصاب بكورونا
أعلن كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا "COVID-19".
وكتب بارنييه عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "أود أن أحيطكم علما بأنني قد أجريت اختبارا لـ COVID19 وكانت نتيجته إيجابية (أي ثبتت إصابته). أنا في حالة جيدة وفي حالة معنوية جيدة. أنا أتبع جميع التعليمات الصحية اللازمة، كما يفعل فريقي".
I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.— Michel Barnier (@MichelBarnier) March 19, 2020
For all those affected already, and for all those currently in isolation, we will get through this together.
وأضاف بارنييه في تغريدته: "أقول لجميع المتضررين بالفعل من فيروس كورونا، وجميع من هم في عزلة حاليا، سنتجاوز ذلك معا".
المصدر: RT