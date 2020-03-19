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السلطات الروسية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 199 حالة

كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي مصاب بكورونا

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كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي مصاب بكورونا
Reuters
كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه
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أعلن كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا "COVID-19".

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وكتب بارنييه عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "أود أن أحيطكم علما بأنني قد أجريت اختبارا لـ COVID19 وكانت نتيجته إيجابية (أي ثبتت إصابته). أنا في حالة جيدة وفي حالة معنوية جيدة. أنا أتبع جميع التعليمات الصحية اللازمة، كما يفعل فريقي".

وأضاف بارنييه في تغريدته: "أقول لجميع المتضررين بالفعل من فيروس كورونا، وجميع من هم في عزلة حاليا، سنتجاوز ذلك معا".

المصدر: RT

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