الحكومة الروسية تدعو المواطنين إلى عدم الهلع من فيروس "كورونا"

دعا رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، المواطنين إلى عدم الهلع من فيروس "كورونا"، وسط اتخاذ تدابير وقائية لمنع انتشاره.

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وقال ميشوستين، خلال اجتماع الحكومة: "الكثير من الناس بدؤوا يدركون خطورة الموقف، لكن لا يوجد داع للهلع، فلدى روسيا تجارب ناجحة في التعامل مع الأوبئة، في داخل البلاد وفي العالم​​​. سنتغلب على هذا التهديد .. الكثير يعتمد على الناس ومدى إدراك مسؤوليتهم إزاء حالتهم الصحية".

وتابع ميشوستين: "نحن نتخذ تدابير استباقية لمنع الانتشار الواسع للفيروس في بلدنا وتقليل تأثيره على الاقتصاد، كل هذه التدابير مدروسة، ومنسقة على جميع المستويات، سنواصل العمل بنفس النشاط".

ولفت ميشوستين إلى استعداد المؤسسات الطبية الروسية لمختلف السيناريوهات أثناء التعامل مع فيروس "كورونا"، قائلا: "هناك عدد كاف من الأسرَة بالمستشفيات، وما يكفي من أجهزة التنفس الاصطناعي، وسنزيد أعدادها إذا لزم الأمر​​​. أنشأنا احتياطيا من الأدوية ووسائل الوقاية الشخصية. المؤسسات الطبية مستعدة لسيناريوهات مختلفة".

هذا وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" في روسيا، يوم أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 147 حالة بعد تسجيل 33 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

وبحسب المعطيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم أكثر من 218 ألفا، وعدد الوفيات اقترب من 9 آلاف، وتعافى أكثر من 84 ألف شخص. وانتشر وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" في أكثر من 158 دولة، وتعد الصين، إيطاليا، إيران، إسبانيا وألمانيا، في المراتب الأولى من حيث عدد الإصابات.

المصدر: وكالات