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مراسلتنا: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 529 شخصا بعد تسجيل إصابات جديدة

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مراسلتنا: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 529 شخصا بعد تسجيل إصابات جديدة
Reuters
إسرائيل
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أفادت مراسلتنا في إسرائيل بارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في إسرائيل إلى 529 شخصا بعد تسجيل إصابات جديدة.

إلى ذلك ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أنه تم إخضاع وزيري الداخلية أرييه درعي، والزراعة تساحي هنغبي، وعضوي الكنيست ألون شوستر، ورام بن باراك للحجر الصحي المنزلي.

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وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت مساء الثلاثاء، عن تشخيص 13 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي المصابين إلى 337.

المصدر: وكالات 

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