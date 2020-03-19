بريطانيا تغلق المدارس وتضع 20 ألف جندي في حالة جهوزية

قررت بريطانيا، أمس الأربعاء، إغلاق المدارس في الأيام المقبلة ووضعت 20 ألف جندي في حالة جهوزية، في إطار الجهود لوقف انتشار فيروس كورونا، فيما وصل عدد الوفيات في البلاد إلى 100.

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وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المدارس ستغلق أبوابها "بعد ظهر الجمعة وستبقى مغلقة حتى إشعار آخر".

وقال إن "الهدف هو إبطاء انتشار الفيروس"، مؤكدا على أن "هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك".

وسيتم استثناء أبناء العاملين في قطاعات أساسية، بما في ذلك موظفي القطاع الصحي والشرطة وعاملي التوصيلات، وللاطفال الذين لديهم احتياجات خاصة.

كما سيتم إلغاء امتحانات نهاية السنة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها وضعت 20 ألف جندي في حالة جهوزية لمساعدة أجهزة القطاع العام في إطار "قوة الدعم في مواجهة كارونا". وسيتم تدريب 150 منهم بشكل خاص على نقل أجهزة الأوكسجين للقطاع الصحي.

وأحصت البلاد رسميا 2626 إصابة، لكن قطاع الصحة العام في بريطانيا لا يجري فحوصات على كل المرضى ويركز فقط على الحالات الأكثر خطورة، رغم توصيات منظمة الصحة العالمية التي تنص على ضرورة اجراء فحوصات للجميع.

المصدر: أ ف ب