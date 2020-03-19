ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في كندا والبرازيل

ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في كندا إلى 690 شخصا، وكذلك في البرازيل حيث أعلنت السلطات عن تسجيل 428 إصابة مؤكدة حتى الآن.

وقالت السلطات الكندية إن 231 إصابة تم تسجيلها في كولومبيا البريطانية في أقصى غربي البلاد، و214 في مقاطعة أنتاريو، و119 في مقاطعة ألبيرتا، و94 في كيبيك.

كذلك أعلنت البرازيل عن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس من 291 حالة إلى 428 إصابة، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

هذا وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز الـ200 ألف مصاب، فيما تم تسجيل أكثر من 8 آلاف حالة وفاة حتى الآن.

المصدر: نوفوستي