 
مباشر

إصابة رئيس مجلس الشيوخ في البرازيل بفيروس "كورونا"

أخبار العالم

إصابة رئيس مجلس الشيوخ في البرازيل بفيروس
Reuters
رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي الكولومبري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nh0c

أكد مكتب رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، دافي الكولومبري، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

إقرأ المزيد
البرازيل.. إصابة وزير الاتصالات بكورونا والرئيس بولسونارو تحت المراقبة
البرازيل.. إصابة وزير الاتصالات بكورونا والرئيس بولسونارو تحت المراقبة

وقال بيان صادر عن مكتبه، اليوم الخميس، إن التحاليل أكدت إصابة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي الكولومبري بفيروس "كورونا".

وأضاف البيان، أنه لم تظهر عليه أعراض شديدة لكنه يشعر بالإعياء، وهو الآن في حجر صحي بمنزله.

ولفت البيان إلى أن تحليلا أوليا أجراه الكولومبري كان قد نفى إصابته، لكن نتيجة التحليل الثاني كانت إيجابية، أي أنه مصاب.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا