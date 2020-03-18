كورونا يصل إلى الكونغرس الأمريكي .. الإعلان عن أول إصابة

أعلن عضو الكونغرس الأمريكي ماريو دياز بالارت ، الأربعاء ، إنه أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور أعراض المرض.



وقال دياز بالارت ، وهو جمهوري من فلوريدا ، في بيان "إنه يخضع للحجر الذاتي في واشنطن منذ يوم الجمعة ولم يعد إلى منزله في فلوريدا لأنه لا يريد تعريض زوجته السابقة لمخاطر.

وأضاف بالارت إنه أصيب بحمى وصداع مساء السبت وتم إبلاغه "قبل فترة وجيزة" بأنه اختباره بخصوص فيروس كوفيد 19 إيجابي.

I'm feeling much better. However, it's important that everyone take this seriously and follow @CDCgov guidelines in order to avoid getting sick & mitigate the spread of this virus. We must continue to work together to emerge stronger as a country during these trying times. pic.twitter.com/g5W5vSQIyH — Mario Diaz-Balart (@MarioDB) March 18, 2020

المصدر: RT