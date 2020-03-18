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كورونا يصل إلى الكونغرس الأمريكي .. الإعلان عن أول إصابة

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كورونا يصل إلى الكونغرس الأمريكي .. الإعلان عن أول إصابة
Reuters
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أعلن عضو الكونغرس الأمريكي ماريو دياز بالارت ، الأربعاء ، إنه أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور أعراض المرض.


وقال دياز بالارت ، وهو جمهوري من فلوريدا ، في بيان "إنه يخضع للحجر الذاتي في واشنطن منذ يوم الجمعة ولم يعد إلى منزله في فلوريدا لأنه لا يريد تعريض زوجته السابقة  لمخاطر.

وأضاف بالارت إنه أصيب بحمى وصداع مساء السبت وتم إبلاغه "قبل فترة وجيزة" بأنه اختباره بخصوص فيروس كوفيد 19 إيجابي.

المصدر: RT

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