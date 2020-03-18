ألمانيا تشدد القيود على السفر بسبب كورونا

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن تشديد القيود على السفر في إطار الإجراءات لمحاربة فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن القيود الجديدة تشمل تعليق الرحلات الجوية مع إيطاليا وإسبانيا والنمسا وفرنسا ولوكسمبورغ والدنمارك وسويسرا، بالإضافة إلى النقل البحري مع الدنمارك.

إقرأ المزيد

وكان زعماء دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في 17 مارس على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد، فيما ستتخذ كل دولة على حدة قرارها بشأن السفر مع الدول الأخرى ضمن حدود الاتحاد.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع اليوم الأربعاء إلى 12300 حالة، وتوفي 31 مواطنا ألمانيا جراء الفيروس، فيما تعافى 105 آخرون، حسب بيانات الصحة الألمانية.

المصدر: وكالات