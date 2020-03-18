واشنطن تعلق منح التأشيرات الأمريكية في معظم الدول بسبب كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق خدمات منح التأشيرات في معظم الدول بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية أن السفارات والقنصليات الأمريكية ستلغي جميع المقابلات المتعلقة بتأشيرات الهجرة وغيرها اعتبارا من 18 مارس.

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وأضافت أن البعثات الدبلوماسية الأمريكية ستواصل تقديم الخدمات الاستثنائية الخاصة بالتأشيرات قدر الإمكان، كما ستبقى متاحة الخدمات المقدمة للمواطنين الأمريكيين في الخارج.

وأشارت إلى أن السفارات والقنصليات ستستأنف تقديم الخدمات الخاصة بالتأشيرات كالمعتاد فور تسنّي ذلك، دون أن تحدد أي موعد لعودة الخدمات.

المصدر: رويترز