 
مباشر
عاجل
"رويترز": خامنئي يعفو عن نصف السجناء السياسيين في إيران

واشنطن تعلق منح التأشيرات الأمريكية في معظم الدول بسبب كورونا

أخبار العالم

واشنطن تعلق منح التأشيرات الأمريكية في معظم الدول بسبب كورونا
Reuters Joshua Roberts
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ngzb

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق خدمات منح التأشيرات في معظم الدول بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية أن السفارات والقنصليات الأمريكية ستلغي جميع المقابلات المتعلقة بتأشيرات الهجرة وغيرها اعتبارا من 18 مارس.

إقرأ المزيد
ترامب يعلن تفعيل قانون الدفاع لمواجهة كورونا ويؤكد أننا أمام أسرع تطور بالتاريخ بشأن اللقاحات
ترامب يعلن تفعيل قانون الدفاع لمواجهة كورونا ويؤكد أننا أمام أسرع تطور بالتاريخ بشأن اللقاحات

وأضافت أن البعثات الدبلوماسية الأمريكية ستواصل تقديم الخدمات الاستثنائية الخاصة بالتأشيرات قدر الإمكان، كما ستبقى متاحة الخدمات المقدمة للمواطنين الأمريكيين في الخارج.

وأشارت إلى أن السفارات والقنصليات ستستأنف تقديم الخدمات الخاصة بالتأشيرات كالمعتاد فور تسنّي ذلك، دون أن تحدد أي موعد لعودة الخدمات.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا