روسيا والصين تشيدان بمستوى تعاونهما في مكافحة كورونا

أشادت روسيا والصين خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجيتهما سيرغي لافروف، ووان إي بمستوى التعاون بين البلدين في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وأفادت الخارجية الروسية، بأن لافروف ووان إي أجريا اليوم الأربعاء محادثات "بحثا فيها الأوضاع الراهنة في العالم المتعلقة بانتشار عدوى فيروس كورونا".

وأضافت أن الوزيرين "أشادا بالتعاون الثنائي بين البلدين في التصدي للوباء بالتوافق مع روح علاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين".

كما تطرقا إلى "أنشطة مجلس الأمن، والتحضير لعقد اجتماع الدول دائمة العضوية، وتطوير التعاون بين روسيا والصين والهند".

المصدر: RT