 
مباشر
عاجل
أردوغان: الأمراض المتفشية في العالم هي سبب التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة

روسيا والصين تشيدان بمستوى تعاونهما في مكافحة كورونا

أخبار العالم

روسيا والصين تشيدان بمستوى تعاونهما في مكافحة كورونا
Reuters www.mid.ru
وزيرا الخارجية الصيني، وان إي، والروسي، سيرغي لافروف.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ngw6

أشادت روسيا والصين خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجيتهما سيرغي لافروف، ووان إي بمستوى التعاون بين البلدين في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وأفادت الخارجية الروسية، بأن لافروف ووان إي أجريا اليوم الأربعاء محادثات "بحثا فيها الأوضاع الراهنة في العالم المتعلقة بانتشار عدوى فيروس كورونا".

وأضافت أن الوزيرين "أشادا بالتعاون الثنائي بين البلدين في التصدي للوباء بالتوافق مع روح علاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين".

كما تطرقا إلى "أنشطة مجلس الأمن، والتحضير لعقد اجتماع الدول دائمة العضوية، وتطوير التعاون بين روسيا والصين والهند".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا