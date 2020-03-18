كورونا..أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية منذ أسابيع وسط تكهنات أنه غاب ليتجنب الإصابة بالفيروس

قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إن تحديث المنظومة الصحية العامة في بلاده، مهمة حاسمة للبلاد في خضم تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم.

واعترف كيم خلال حفل وضع حجر الأساس لمستشفى في عاصمة كوريا الشمالية، بيونغ يانغ، اليوم الأربعاء، أن العاصمة ليس فيها منشأة طبية حديثة. وتابع قائلا: "كي نكون صادقين، قام حزبنا بتحليل وتقييم الوضع الحالي للقطاعين الصحي والطبي بالبلاد بشكل شامل وعلمي وانتقد حقيقة عدم وجود منشأة صحية طبية حديثة في عاصمة البلاد".

وأكد الزعيم الكوري الشمالي أن حملة "دعم مجال الصحة العامة تشكل مهمة حاسمة يجب أن توجه إليها جهود الدولة ذات الأولوية القصوى تحت أي ظرف وأي حالة".

وهذا هو أول ظهور علني لكيم في العاصمة منذ أسابيع وهو ما أثار تكهنات بأنه كان يحاول تجنب التعرض لفيروس كورونا، لكنه رغم ذلك ظهر بالصوت والصورة وهو يشرف على تدريبات عسكرية أجريت على الساحل الشرقي للبلاد في وقت سابق من هذا الشهر.

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هذا وتقوم وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بانتظام بتحديث العدد المتزايد لحالات كورونا في كوريا الجنوبية، لكنها لم تذكر حتى الآن أي أخبار عن وجود مرضى بالفيروس في كوريا الشمالية. لكن العديد من المراقبين يشككون في عدم وجود حالات كورونا في هذا البلد، فيما أكد الجنرال روبرت أبرامز، قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، في مؤتمر صحفي مع الصحفيين يوم الجمعة، إن الأدلة المتوفرة، مثل قلة النشاط العسكري تشير إلى وجود حالات كورونا في كوريا الشمالية.

وشدد أبرامز أن كوريا الشمالية "دولة مغلقة لذلك لا يمكننا القول بشكل قاطع إن لديهم حالات، لكننا على يقين من حدوث ذلك.. ما أعرفه هو أن قواتهم المسلحة لم تمارس إلى حد كبير أي نشاط لمدة 30 يوما ولم تجر سوى تدريبا روتينيا مؤخرا".

يذكر أن أغلقت كوريا الشمالية حدودها أمام المسافرين الأجانب منذ بداية العام الجاري، أي بعد أيام قليلة فقط من بدء ظهور تقارير تفيد بأن كورونا أصاب المئات في الصين المجاورة.

المصدر: أ ب