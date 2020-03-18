الهند.. إصابة 276 مواطنا بكورونا في الخارج

أعلن فيلامفيل موراليدهاران وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي اليوم الأربعاء، أن 276 هنديا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في الخارج حتى الآن.

وأطلع برلمان بلاده على أنه ثبتت إصابة 255 منهم في إيران، بينما تأكدت إصابة الباقين في الإمارات وإيطاليا والكويت وسريلانكا ورواندا وهونغ كونغ.

وأعلنت نيودلهي ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 147.

وذكرت تقارير إعلامية هندية أن حصيلة الوفيات بلغت 3 حالات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل إصابة أول جندي هندي التقط العدوى من والده العائد من إيران.

المصدر: وكالات